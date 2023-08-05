Все интимные сцены в Baldur's Gate 3 озвучил один актёр — Алекс Джордан

Перед релизом Baldur's Gate 3 авторы игры из Larian рассказали, что для разработки тайтла нанимали координаторов интимных сцен. Такие люди нужны, чтобы планировать сцены с имитацией секса или другого интимного физического контакта в кино и на телевидении, следя за тем, чтобы задействованные актёры чувствовали себя комфортно.

Вчера стало известно, что студия также привлекла к созданию игры актёра, который занимался записью звуков для интимных сцен. Об этом Алекс Джордан рассказал в интервью изданию GamesRadar+.

По словам Джордана, когда ему предложили принять участие в озвучке Baldur's Gate 3, то он сразу согласился. Правда актёру изначально не объяснили, в чём будет заключаться его роль.

Я ответил: «Конечно, хочу, кто ж не хочет поработать над Baldur's Gate 3. Но релиз-то уже близко, какая у меня роль хоть?» А они такие: «Не-не-не, не роль. Всю озвучку мы уже записали, теперь нам нужны звуки для секса. Хочешь прийти и записать их?»

Алекс Джордан признался, что на студии чувствовал себя крайне неловко: ему приходилось издавать звуки по типу «ахх» и «ммх», а также страстно целовать свою руку. Правда актёр не уточнил, все ли подобные звуки в игре были записаны только им или разработчики привлекли актрису для женских персонажей.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, а до PS5 игра доберётся 6 сентября.