«Оппенгеймер» Кристофера Нолана заработал $ 500 млн

Мировые сборы биографического триллера «Оппенгеймер» от культового режиссёра Кристофера Нолана уже преодолели отметку в $ 500 млн. Для достижения такого результата фильму понадобилось чуть больше двух недель — он вышел в прокат 21 июля.

«Оппенгеймер» рассказывает историю жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, считающегося создателем атомной бомбы. Главную роль исполнил Киллиан Мёрфи («Тёмный рыцарь», «Начало», «Острые козырьки»).

Фильм показывает прекрасные сборы, даже несмотря на релиз вместе с комедией «Барби», уже заработавшей $ 800 млн. Новую работу Кристофера Нолана высоко оценили специалисты и обычные зрители.

Ожидается, что премьера «Барбигеймера» в российском прокате может состояться уже в августе. Сейчас отечественные кинотеатры показывают голливудские фильмы после их выхода в онлайне. Так произошло в том числе с лентами «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и «Флэш».