Стримеру Папичу задонатили 1 млн рублей за одну игру в Dota 2

Популярный стример Виталий EvilArthas Цаль, также известный как Папич, во время сегодняшней прямой трансляции получил два доната по 500 тыс. рублей — зритель под ником Mellstroy попросил его сыграть один матч в Dota 2.
После небольшой паузы стример скачал Dota 2 и начал матч на Queen of Pain — первую игру после долгой паузы Виталий выиграл, закончив её без единой смерти (со счётом 2/0/12).
Хотя Папич повторяет, что не понимает современной Доты и ему было неинтересно, после окончания он вновь запустил поиск матча и продолжает трансляцию, за которой наблюдают уже более 45 тыс. человек.
Папич прославился в середине 2010-х благодаря своей экспрессивной игре в Dota 2, однако в последнее время перестал запускать её и стал стримить другие релизы. Лишь изредка Цаль комментирует матчи крупных турниров, но в этом году заявлял, что откажется от предложений стримить во время The International.
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