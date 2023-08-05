В Baldur’s Gate 3 играет больше 630 тыс. человек: это 10-й результат за всё время в Steam
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Сегодня онлайн Baldur's Gate 3 превысил 600 тыс. одновременных игроков. Это 10-й результат в истории самого Steam — игра сместила Apex Legends на 11-ю строчку.
Чтобы занять строчку повыше, теперь тайтлу нужен онлайн в 703 тыс. человек — у Goose Goose Duck 702 тыс… На момент написания новости количество геймеров только продолжает увеличиваться и уже пробило отметку в 634 тыс. человек.
Фото: SteamDB
В Larian уже отмечали, что старт превзошёл ожидания разработчиков: как признался учредитель студии Свин Винки, он обещал IT-команде онлайн в районе 100 тыс. человек, не больше. Теперь он в шесть раз больше, и Винки «лучше пока будет держаться подальше от IT-команды».
Baldur's Gate 3 доступна пока только на ПК. Релиз на PS5 ожидается 6 сентября.
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