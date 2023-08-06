Сборы фильма «Барби» в мировом прокате превысили $ 1 млрд

Романтическая комедия «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом наконец-то добралась до своей цели — сборы картины в мировом прокате превысили $ 1 млрд. Для достижения такого результата фильму понадобилось чуть больше двух недель — он вышел в прокат 21 июля.

Впереди «Барби» только мультфильм «Братья Супер Марио», сборы которого составляют $ 1,35 млрд. Вполне вероятно, что картина Греты Гервиг может побороться с усатым водопроводчиком за звание самого кассового фильма года.

«Барби» рассказывает о том, как самая известная кукла в мире покидает Барбилэнд и отправляется в реальный мир, чтобы понять, что в мире не существует чего-то идеального.

Ожидается, что премьера «Барбигеймера» в российском прокате может состояться уже в августе. Сейчас отечественные кинотеатры показывают голливудские фильмы после их выхода в онлайне. Так произошло в том числе с лентами «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и «Флэш».