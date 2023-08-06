Гильдия сценаристов США и Ассоциация продюсеров не смогли договориться

Впервые за несколько месяцев забастовки Гильдия сценаристов США и Ассоциация продюсеров встретились для обсуждения возобновления переговоров. К сожалению, разговор не увенчался успехом — стороны не смогли прийти к согласию.
Продюсеры наотрез отказались говорить о двух вещах: установлении минимального количества рабочих мест в сериальных проектах и гарантированном минимальном количестве недель занятости. Даже несмотря на это, участники конфликта условились оставаться на связи друг с другом.
При этом протест не закончился бы, даже если бы Гильдия сценаристов США и Ассоциация продюсеров смогли договориться, поскольку достичь соглашения необходимо также с Гильдией киноактёров США.
В прошлый раз забастовка Гильдии сценаристов США началась 5 ноября 2007 года и продлилась до 12 февраля 2008-го. Она принесла многомиллиардные убытки студиям, а съёмки популярных фильмов и сериалов того времени были либо приостановлены, либо проведены в сжатые сроки с уменьшенным количеством эпизодов.
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