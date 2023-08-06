Авторы Cyberpunk 2077 показали новый концепт-арт аддона Phantom Liberty
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Разработчики Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED поделились в Twitter новым концепт-артом дополнения Phantom Liberty. На нём изображена новая локация под названием Пёсий город — именно там развернутся все события аддона.
Фото: CD Projekt RED
Ежедневно в стенах Пёсьего города появляются новые путники, преисполненные надежд на лучшую жизнь. Одни хотят просто спрятаться, другие — сбежать от своего тёмного прошлого. Но они не подозревают, что светлое будущее их здесь точно не ждёт… Они просто меняют одну форму террора на другую: с корпоратов на военачальника Курта и его верных псов из «Баргеста».
Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Расширение выйдет с субтитрами на русском языке. Оригинал в 2020 году выходил с русской озвучкой.
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