Blizzard банит игроков в Diablo 4 за использование сезонных эксплойтов
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20 июля в Diablo 4 стартовал «Сезон чумы». Он привнёс в игру новую цепочку заданий, врагов, боссов, предметы, снаряжение и кучу другого контента.
Помимо этого, не обошлось без свежих багов. Фанаты обнаружили эксплойт, который позволял переносить персонажей с основного сервера в сезонное Царство и, наоборот, вытаскивать из сезонного Царства предметы на основу.
Хотим сообщить, что несколько дней назад проблема была решена с помощью хотфикса и с тех пор не проявлялась в игре. Мы также приняли меры в отношении некоторых пользователей, связанных с данным инцидентом. Также благодарим всех, кто обратил на это наше внимание.
После этого Blizzard сообщила, что исправила баг, а ко всем нарушителям приняла необходимые меры. Позднее игроки начали массово жаловаться на Reddit, что их аккаунты заблокировали — это и оказались те самые «меры» от разработчиков.
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