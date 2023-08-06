Xiaomi анонсировала 100-дюймовый телевизор за 234 тысячи рублей

Компания Xiaomi представила новый телевизор Mi TV S Pro 100, который оснащён 100-дюймовым 4K-экраном. Его главное преимущество в сравнении с аналогами заключается в невысокой цене. Производитель просит за него 238 тысяч рублей.

Частота обновления экрана составляет 144 Гц. Телевизор поддерживает форматы Dolby Vision и Dolby Atmos, а также технологии MEMC и AMD FreeSync, которые обеспечивают более плавную и чёткую картинку в видеоиграх.

Другие характеристики

Процессор: четырёхъядерный Cortex-A73 (4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти)

Разрешение: 3840×2160 пикселей

Максимальная яркость: 1000 нит

Модуль: Wi-Fi 6

Порты: HDMI 2.1 и 2.0, USB 2.0 и 3.0

На данный момент Mi TV S Pro 100 доступен для покупки только в Китае. Xiaomi пока не раскрывает, выйдет ли устройство за пределами страны.