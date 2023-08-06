Xiaomi анонсировала 100-дюймовый телевизор за 234 тысячи рублей
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Компания Xiaomi представила новый телевизор Mi TV S Pro 100, который оснащён 100-дюймовым 4K-экраном. Его главное преимущество в сравнении с аналогами заключается в невысокой цене. Производитель просит за него 238 тысяч рублей.
Частота обновления экрана составляет 144 Гц. Телевизор поддерживает форматы Dolby Vision и Dolby Atmos, а также технологии MEMC и AMD FreeSync, которые обеспечивают более плавную и чёткую картинку в видеоиграх.
Другие характеристики
- Процессор: четырёхъядерный Cortex-A73 (4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти)
- Разрешение: 3840×2160 пикселей
- Максимальная яркость: 1000 нит
- Модуль: Wi-Fi 6
- Порты: HDMI 2.1 и 2.0, USB 2.0 и 3.0
На данный момент Mi TV S Pro 100 доступен для покупки только в Китае. Xiaomi пока не раскрывает, выйдет ли устройство за пределами страны.
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