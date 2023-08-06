Бюджет у второго сезона «Локи» оказался крупнее, чем у «Доктора Стрэнджа»

Съёмки второго сезона «Локи» происходили в Великобритании. Во время них Disney и Marvel запросила у правительства льготы, для выдачи которых необходимо раскрыть различные данные о проекте, в том числе стоимость производства.

Оказалось, что бюджет второго сезона сериала больше, чем у некоторых полнометражных фильмов по вселенной Marvel. Небольшая статистика:

Второй сезон «Локи» — $ 141.3 млн

«Доктор Стрэндж» — $ 130.4 млн

«Тор 2» — $ 126.2 млн

«Стражи Галактики» — $ 115.7 млн

«Локи» — сериал, посвящённый Локи, который дебютировал в киновселенной Marvel в «Торе». С тех пор он постоянно вставлял Мстителям палки в колёса и помогал Таносу. Постепенно Локи из антагониста превратился в антигероя, которым уже не движут злодейские мотивы.

Второй сезон «Локи» стартует 6 октября в сервисе Disney+, который, к сожалению, не работает в России.