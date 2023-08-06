Бюджет у второго сезона «Локи» оказался крупнее, чем у «Доктора Стрэнджа»
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Съёмки второго сезона «Локи» происходили в Великобритании. Во время них Disney и Marvel запросила у правительства льготы, для выдачи которых необходимо раскрыть различные данные о проекте, в том числе стоимость производства.
Оказалось, что бюджет второго сезона сериала больше, чем у некоторых полнометражных фильмов по вселенной Marvel. Небольшая статистика:
- Второй сезон «Локи» — $ 141.3 млн
- «Доктор Стрэндж» — $ 130.4 млн
- «Тор 2» — $ 126.2 млн
- «Стражи Галактики» — $ 115.7 млн
«Локи» — сериал, посвящённый Локи, который дебютировал в киновселенной Marvel в «Торе». С тех пор он постоянно вставлял Мстителям палки в колёса и помогал Таносу. Постепенно Локи из антагониста превратился в антигероя, которым уже не движут злодейские мотивы.
Второй сезон «Локи» стартует 6 октября в сервисе Disney+, который, к сожалению, не работает в России.
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