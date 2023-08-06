Ghostrunner 2 переведут на русский язык

Разработчики паркур-экшен в мире киберпанка Ghostrunner 2 из One More Level объявили, что переведут игру на русский язык. Информация об этом появилась в официальном Twitter тайтла.
Стоит отметить, что озвучка в экшене будет только на английском языке. Всего игра получит текстовый перевод на 14 языках: английский, русский, украинский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, испанский, стандартный и традиционный китайский.
Ghostrunner 2 анонсировали в мае на презентации PlayStation Showcase 2023. Пока никаких деталей о проекте нет, но сиквел выйдет в 2023 году.
Первая часть Ghostrunner вышла осенью 2020 года и стала большим успехом для студии One More Level. Многие сравнивали проект с Cyberpunk 2077 из-за общей стилистики и атмосферы.
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