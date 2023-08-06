Эмили Блант готова сняться в «Тихом месте 3» из-за Джона Красински и Киллиана Мёрфи

Недавно актриса Эмили Блант, исполнившая роль Ивлин Абботт в двух частях «Тихого места», приняла участие в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused. В ходе него она заявила, что часто обсуждает триквел с Джоном Красински и Киллианом Мёрфи.

Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Happy Sad Confused.

Мы с Киллианом вчера разговаривали об этом с Джоном. Мы все вместе сидели на крыше, пили вино и говорили: «Знаете, что было бы здорово? Продолжить франшизу».

Блант заявила, что примет участие в съёмках картины только в том случае, если в ней появятся Джон Красински и Киллиан Мёрфи.

«Тихом месте 3» анонсировали в 2022 году, однако до сих пор никакой информации о фильме не поступало. Не раскрываются как подробности сюжета, так и примерная дата выхода.