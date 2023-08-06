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Онлайн Baldur's Gate 3 превысил 720 тысяч людей — это 9-й результат в истории Steam

Онлайн Baldur's Gate 3 превысил 720 тысяч людей — это 9-й результат в истории Steam
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Сегодня онлайн Baldur's Gate 3 превысил 720 тысяч одновременных игроков. Это девятый результат в истории самого Steam — игра сместила Goose Goose Duck на 10-ю строчку.

Чтобы занять строчку ещё выше, теперь тайтлу нужен онлайн в 880 тысяч человек — у Hogwarts Legacy 879 тысяч. На момент написания новости количество геймеров только продолжает увеличиваться и уже пробило отметку в 721 тысяч человек.

Фото: SteamDB

В Larian уже отмечали, что старт превзошёл ожидания разработчиков: как признался учредитель студии Свин Винки, он обещал IT-команде онлайн в районе 100 тысяч человек, не больше. Теперь он в семь раз больше, и Винки «лучше пока будет держаться подальше от IT-команды».

Baldur's Gate 3 доступна пока только на ПК. Релиз на PS5 ожидается 6 сентября.

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