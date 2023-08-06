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Вышел трейлер второго сезона сериала «Я есть Грут» про приключения малыша Грута

Вышел трейлер второго сезона сериала «Я есть Грут» про приключения малыша Грута
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Marvel выпустила первый трейлер второго сезона сериала «Я есть Грут». В небольшом ролике авторы показали кадры из продолжения и назвали дату премьеры — 6 сентября. Во второй сезон войдёт пять небольших эпизодов, которые выйдут в онлайн-кинотеатре Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Второй сезон сериала «Я есть Грут» продолжит историю малыша Грута из команды Стражей Галактики. Персонажа вновь ждут необычные космические приключения как вместе со своими друзьями, так и порознь. Как отметили в Marvel, к озвучке своего героя вновь вернулся Вин Дизель, а за сценарий и режиссуру вновь отвечает Кирстен Лепор.

Первый сезон «Я есть Грут» вышел в августе 2022 года и рассказывал истории, разворачивающиеся между событиями фильма «Стражи Галактики» и четвёртой сцены после титров «Стражей Галактики 2» (2017).

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Фото: Marvel

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