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G2 Esports с россиянином Ильёй m0NESY Осиповым стала чемпионом IEM Cologne 2023 по CS:GO

Европейская команда G2 Esports по CS:GO, в состав которой входит 18-летний российский снайпер Илья m0NESY Осипов, выиграла престижный чемпионат Intel Extreme Masters Cologne 2023.

В финале чемпионата G2 переиграла другой европейский коллектив — ENCE. Монеси с партнёрами уверенно выиграли два сета (16:4 на карте Nuke, 16:10 на Mirage), затем позволила сократить отставание на Anubis (13:16), но поставила эффектную точку на Ancient (16:9).

Решающую карту Осипов закончил с лучшей статистикой — 28 фрагов при 12 смертях.

Помимо чемпионского титула, G2 Esports выиграла главный денежный приз в размере $ 400 тыс. и прямое приглашение на следующий глобальный ивент от ESL — IEM Katowice 2024 в феврале следующего года.

Напомним, российский состав Cloud9 занял на турнире 5–6-е место, выиграв $ 40 тысяч.