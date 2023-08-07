Вышел тизер «Кибердеревни» — сериала про Россию далёкого будущего

«Кинопоиск» выпустил первый тизер «Кибердеревни» — сериала о жизни обычного россиянина Николая, который ведёт хозяйство на Марсе в 2100 году. Вместе с выходом ролика авторы анонсировали ориентировочную дату премьеры — шоу стартует уже этой осенью, а точную дату назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат Кинопоиску.

Сериал «Кибердеревня» будет основан на одноимённом видео, которое вышло в 2020 году. В нём режиссёр Сергей Васильев представил, как выглядела бы обычная деревушка в России будущего, где фермеры используют андроидов для своей работы, а письма и другая информация доставляется с помощью космических кораблей.

Шоу также поставит Сергей Васильев, а главную роль исполнит Сергей Чихачёв, известный российской публике как актёр дубляжа голливудских фильмов.

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