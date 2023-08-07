В России начала дорожать электроника из-за роста курса доллара и евро

С июня по начало августа 2023 года цены на бытовую технику в России выросли примерно на 10%. Об этом сообщают «Известия», отмечая, что это связано с падением курса рубля по отношению к доллару и евро.

Так, всего за месяц посудомоечная машина Bosch SMV24AX00E подорожала на 16% — до 40 тыс. рублей. Принтер HP Neverstop Laser 1000a стал дороже на 10% (до 23,5 тыс. рублей), а цена на смартфон Samsung Galaxy Z Flip 4 увеличилась на 47% (до 89,8 тыс. рублей).

Рост цен на 5–10% отмечают и представители дистрибутора diHouse. Поставки электроники и бытовой техники на российский рынок осуществляются в основном по схеме параллельного импорта, что предполагает зависимость конечной цены товара от курса валют. Повышение цен подтвердили и в МТС. В случае стабилизации курса валют стоимость электроники может снизиться, отметили представители компании.

При этом некоторые компании пытаются сдерживать рост цен. Так, в «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что делают всё возможное, чтобы «предложить клиентам наиболее привлекательные и конкурентные цены в условиях курсовых изменений». В маркетплейсе Wildberries также отметили, что говорить об общем росте цен пока ещё преждевременно.

Как сообщает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков, курсы иностранных валют наверняка продолжат увеличиваться по отношению к рублю. Это значит, что в ближайшие месяцы в России техника и другие товары, доставленные из других стран, будут только дорожать.