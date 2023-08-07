Онлайн Baldur's Gate 3 в Steam превысил 800 тыс. человек — до Hogwarts Legacy рукой подать

Вечером 6 августа Baldur's Gate 3 установила ещё один личный рекорд: в игре находилось сразу 814 666 пользователей Steam. Это в восемь раз больше, чем предполагал глава Larian Studios Свен Винке, и просто невероятный результат для всей индустрии.

Фото: SteamDB

Новый рекорд RPG не повлиял на рейтинг пикового онлайна в Steam, однако проект бельгийской компании вплотную подобрался к Hogwarts Legacy — популярнейшей ролевой игре по вселенной «Гарри Поттера». Вряд ли показатели Baldur's Gate 3 ещё когда-нибудь вырастут, однако и этот результат аналитики называют большим успехом для Larian.

Топ-10 игр в Steam по пиковому онлайну

PUBG — 3,25 млн CS:GO — 1,8 млн Lost Ark — 1,3 млн Dota 2 — 1,29 млн Cyberpunk 2077 — 1,05 млн Elden Ring — 953 тыс. New World — 913 тыс. Hogwarts Legacy — 879 тыс. Baldur’s Gate 3 — 814 тыс. Goose Goose Duck — 702 тыс.