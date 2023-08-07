Онлайн Baldur's Gate 3 в Steam превысил 800 тыс. человек — до Hogwarts Legacy рукой подать
Поделиться
Вечером 6 августа Baldur's Gate 3 установила ещё один личный рекорд: в игре находилось сразу 814 666 пользователей Steam. Это в восемь раз больше, чем предполагал глава Larian Studios Свен Винке, и просто невероятный результат для всей индустрии.
Фото: SteamDB
Новый рекорд RPG не повлиял на рейтинг пикового онлайна в Steam, однако проект бельгийской компании вплотную подобрался к Hogwarts Legacy — популярнейшей ролевой игре по вселенной «Гарри Поттера». Вряд ли показатели Baldur's Gate 3 ещё когда-нибудь вырастут, однако и этот результат аналитики называют большим успехом для Larian.
Топ-10 игр в Steam по пиковому онлайну
- PUBG — 3,25 млн
- CS:GO — 1,8 млн
- Lost Ark — 1,3 млн
- Dota 2 — 1,29 млн
- Cyberpunk 2077 — 1,05 млн
- Elden Ring — 953 тыс.
- New World — 913 тыс.
- Hogwarts Legacy — 879 тыс.
- Baldur’s Gate 3 — 814 тыс.
- Goose Goose Duck — 702 тыс.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2023
-
10:15
-
09:50
-
09:23
-
08:52
-
08:24
- 6 августа 2023
-
21:57
-
21:06
-
18:18
-
17:41
-
17:20
-
16:15
-
15:54
-
15:33
-
14:55
-
14:29
-
14:11
-
13:49
-
13:02
-
12:59
-
09:32
- 5 августа 2023
-
18:30
-
18:24
-
17:50
-
17:34
-
16:05
-
15:30
-
14:54
-
14:25
-
13:55
-
13:32
-
13:00
-
12:59
-
12:35
-
02:10
-
00:07
Партнерский контент