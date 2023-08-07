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Рептилия, Ашра и Хавик — в новом трейлере Mortal Kombat 1

Рептилия, Ашра и Хавик — в новом трейлере Mortal Kombat 1
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Студия NetherRealm выпустила очередной трейлер Mortal Kombat 1. Новый ролик авторы посвятили Рептилии — культовый ниндзя сможет принимать человеческую внешность прямо в бою.

Видео доступно на YouTube-канале Mortal Kombat. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Кроме того, разработчики показали и других бойцов: Ашре и Хавику. Они впервые были представлены в игре Mortal Kombat: Deception, вышедшей в 2004 году. В грядущей MK 1 герои смогут использовать конечности в качестве оружия.

Mortal Kombat 1 выходит 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch. Главным нововведением, помимо сюжетного перезапуска вселенной, станет механика камео-бойцов — вдобавок к обычному герою дадут выбрать помощника. Он будет помогать в бою, когда игрок нажмёт на специальную кнопку.

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