«Оппенгеймер» Кристофера Нолана стал самым кассовым фильмом про Вторую мировую войну

По итогам третьего уикенда фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана преодолел отметку в $ 552 млн. Как отмечают аналитики, это невероятный результат для трёхчасовой картины с рейтингом «18+» и обилием конкурентов, включая «Миссию: невыполнима 7» и «Барби».

Вместе с этим лента установила новый рекорд: «Оппенгеймер» — самый кассовый фильм про Вторую мировую войну. Ранее лидерство в этом рейтинге удерживал «Дюнкерк» всё того же Нолана, на второй строчке находился «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга, а замыкал тройку «Перл-Харбор» Майкла Бея.

10 самых кассовых фильмов про Вторую мировую войну