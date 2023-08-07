Предзагрузка Starfield может стартовать уже 9 августа

Пользователи Сети обнаружили, что на странице Starfield на Amazon появилась дата старта предзагрузки игры. Она начнётся «после 9 августа» — эта же формулировка используется для даты выхода проекта 6 сентября. Это может означать, что предзагрузить новую игру от авторов «Скайрима» можно будет почти за месяц до релиза.

Фото: Amazon

Кроме того, на странице игры в магазине Xbox стал известен размер Starfield — он составит около 125 ГБ. Не исключено, что до релиза проект получит как минимум несколько патчей, включая обновление первого дня, исправляющее множество багов, найденных перед релизом.

Релиз Starfield, большой космической RPG от Bethesda, состоится 6 сентября на ПК, Xbox Series и в Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.