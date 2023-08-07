В России резко выросли продажи бюджетных видеокарт

В январе — июне продажи видеокарт в России выросли на 50%, а средняя цена комплектующих снизилась на 36% год к году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бизнес-аналитика ГК «F+ tech | Марвел» Артура Махлаюка.

Так, продажи видеокарт в России за первое полугодие в натуральном выражении составили 543,5 тыс. единиц. Интересно, что до июля 2022 года в месяц в стране продавалось примерно 60 тыс. видеокарт, сейчас же: 90–100 тыс. При этом в деньгах продажи снизились на 1,65% — до 17,8 млрд рублей.

В «F+ tech | Марвел» отмечают, что сейчас на отечественном рынке возросло количество видеокарт более низкой стоимости. На этом фоне средняя цена видеоускорителей за год упала с 50 тысяч до 32 тысяч рублей.

Снижение стоимости техники произошло из-за появления на рынке новых недорогих китайских брендов и снижения спроса на высокопроизводительные карты со стороны майнеров, считают дистрибуторы и ритейлеры. В натуральном выражении продажи растут за счёт других направлений бизнеса, где развиваются и внедряются технологии искусственного интеллекта, уточняют эксперты.