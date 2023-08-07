В файтинге Street Fighter 6 появятся Черепашки-ниндзя

Capcom анонсировала новую коллаборацию для Street Fighter 6 — в этот раз в файтинг заглянут культовые Черепашки-ниндзя. Это произойдёт уже 8 августа, а сам ивент состоится в честь выхода мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».
Видео доступно на YouTube-канале Street Fighter. Права на видео принадлежат Capcom и Paramount Global.
К сожалению, в Street Fighter 6 появятся не сами Черепашки-ниндзя, а косметические предметы в стиле знаменитой четвёрки. Речь идёт в том числе о специальных костюмах, выполненных в дизайне Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело.
Вместе с анонсом коллаборации Capcom также представили тизер персонажа А.К.И. — суровой девушки-бойца из Китая. Она появится в игре уже этой осенью.
Видео доступно на YouTube-канале Street Fighter. Права на видео принадлежат Capcom
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