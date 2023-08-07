Для сериала «Король и Шут» вышел бонусный эпизод — «Сказка о Горшке и Князе»

7 августа, в день рождения Михаила Горшенёва, на «Кинопоиске» вышел бонусный эпизод сериала «Король и Шут». Продолжительность серии составляет 1 час и 44 минуты.
Бонусный эпизод рассказывают историю Горшка и Князя, переложенную в балладу о двух славных трубадурах и их невообразимом путешествии навстречу судьбе. В проекте лидеры группы путешествуют по дремучему лесу, встречают коварных злодеев и безжалостных чудовищ, а также поют песни, подыгрывая себе на колесной лире и уде.
Режиссёр оригинального сериала Рустам Мосафир рассказал, что идея выпустить специальный эпизод пришла авторам после монтажа основного шоу. Создатели посчитали, что фэнтезийная линия сложилась в полноценную историю с классическим архетипичным сказочным сюжетом.
Ранее в онлайн-кинотеатре Okko также вышла вторая часть документального фильма «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте».
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