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LEGO Star Wars возглавила чарты продаж Британии из-за скидок на PS5

Издание gamesindustry.biz опубликовало список самых продаваемых игр в Британии за последнюю неделю. В список попали только продажи физических копий.

Так, первое место благодаря высоким скидкам на бандл с PS5 заняла LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Проекту TT Games удалось опередить вечно популярную FIFA 23, продажи которой снизились всего на 11%. Замкнула тройку Mario Kart 8 Deluxe.

В топе также оказались God of War Ragnarok, «Человек-паук: Майлз Моралес», Pikmin 4 и GTA 5.

Топ-10 розничных продаж в Британии с 31 июля по 5 августа

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga FIFA 23 Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom God of War: Ragnarok «Человек-паук: Майлз Моралес» Gran Turismo 7 Pikmin 4 GTA 5