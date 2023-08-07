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LEGO Star Wars возглавила чарты продаж Британии из-за скидок на PS5

LEGO Star Wars возглавила чарты продаж Британии из-за скидок на PS5
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Издание gamesindustry.biz опубликовало список самых продаваемых игр в Британии за последнюю неделю. В список попали только продажи физических копий.

Так, первое место благодаря высоким скидкам на бандл с PS5 заняла LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Проекту TT Games удалось опередить вечно популярную FIFA 23, продажи которой снизились всего на 11%. Замкнула тройку Mario Kart 8 Deluxe.

В топе также оказались God of War Ragnarok, «Человек-паук: Майлз Моралес», Pikmin 4 и GTA 5.

Топ-10 розничных продаж в Британии с 31 июля по 5 августа

  1. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  2. FIFA 23
  3. Mario Kart 8 Deluxe
  4. Hogwarts Legacy
  5. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  6. God of War: Ragnarok
  7. «Человек-паук: Майлз Моралес»
  8. Gran Turismo 7
  9. Pikmin 4
  10. GTA 5
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