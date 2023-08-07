Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стала известна возможная дата выхода CS2 — в Counter-Strike добавят таблицу лучших игркоов

В Counter-Strike 2 появится таблица лидеров по рейтингу — игра может выйти до 23 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Датамайнер под ником ThourCS нашёл в файлах Counter-Strike 2 упоминание таблиц лучших игроков и даты проведения сезонов — это может говорить о возможной дате релиза новой версии шутера от Valve.

Судя по всему, в CS2 будет четыре лидерборда: таблицы с лучшими игроками по рейтингу среди друзей, в вашей стране, регионе (Европа, Северная Америка и так далее) и по всему миру.

В файлах Counter-Strike 2 также упоминаются даты начала и окончания сезонов. Старт первого запланирован на 23 сентября — вероятно, игра выйдет в релиз до этого момента.

Возможные даты проведения сезонов в CS2:

  • Осень 2023 — с 23 сентября по 22 декабря 2023 года;
  • Весна 2024 — с 20 марта по 21 июня 2024 года;
  • Осень 2024 — с 22 сентября по 21 декабря 2024 года.

Ранее разработчики Valve пообещали, что новая версия CS:GO выйдет до конца лета.

Материалы по теме
Все подробности Counter-Strike 2 — как легендарный шутер возродят в 2023 году
Видео
Все подробности Counter-Strike 2 — как легендарный шутер возродят в 2023 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023