PS6 и новую Xbox не планируют делать с дисководом — Insider Gaming

Как рассказал инсайдер Ник Бейкер, Microsoft планирует выпустить новую версию Xbox Series X. Её главной особенностью станет отсутствие дисковода. Бейкер не поделился какими-либо деталями компании, отметив лишь, что консоль наверняка станет меньше.
Но самое интересное здесь другое: по данным источников Insider Gaming, грядущее консольное поколение и вовсе откажется от дисководов. Таким образом, если информация инсайдеров верна, то в 2028 выйдут PS6 и новая Xbox — и обе смогут работать только с цифровыми версиями видеоигр.
Учитывая постепенное снижение популярности игр на дисках, такое решение кажется вполне логичным. Однако оно наверняка разозлит немалую часть аудитории, которая всё ещё полагается на физические копии в условиях отключения от Сети и пропажи тайтлов из цифровых магазинов.
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