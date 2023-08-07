В линейке iPhone 15 Pro не будет модели на 128 ГБ памяти

Издание MacRumors со ссылкой на ряд источников в Азии сообщает, что смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max получат удвоенный объём внутренней памяти.

Таким образом, версию телефона со 128 ГБ памяти Apple производить не планирует — минимальным объёмом для следующего премиального iPhone будет 256 гигабайт. Кроме того, будут доступны версии на 512 ГБ, а также 1 и 2 терабайта.

Инсайдеры говорят, что цена iPhone 15 Pro вырастет на $ 100 по сравнению с iPhone 14 Pro — с $ 999 до $ 1099. iPhone 15 Pro Max обойдётся ещё на $ 100 дороже.

Ранее СМИ назвали возможную дату анонса iPhone 15. По данным журналистов, компания Apple представит новую версию своего смартфона на презентации в среду, 13 сентября.