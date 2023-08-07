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Авторы российской игры «Смута» предложили геймерам выбрать, где будет дом боярина

Авторы российской игры «Смута» предложили геймерам выбрать, где будет дом боярина
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Разработчики российской ролевой игры «Смута» из студии Cyberia Nova показали подписчикам сообщества «ВКонтакте» новые скриншоты проекта.

Авторы представили изображения строений и пейзажи, а также предложили выбрать в комментариях, где лучше расположить дом боярина — в лесу или рядом с рекой.

Фото: Cyberia NOVA

Фото: Cyberia NOVA

Ранее глава выделившего деньги на разработку «Смуты» Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что релиз игры намечен на начало 2024 года — при этом точная дата выхода пока не называется.

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Выход российской игры «Смута» предварительно намечен на начало 2024 года

Сейчас «Смута» находится в активной стадии разработки. Вместе с этим авторы проекта часто выпускают блоги и делятся деталями работы — например, в конце июля Cyberia Nova представила новые кадры геймплея российской RPG.

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