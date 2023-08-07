Авторы российской игры «Смута» предложили геймерам выбрать, где будет дом боярина

Разработчики российской ролевой игры «Смута» из студии Cyberia Nova показали подписчикам сообщества «ВКонтакте» новые скриншоты проекта.
Авторы представили изображения строений и пейзажи, а также предложили выбрать в комментариях, где лучше расположить дом боярина — в лесу или рядом с рекой.
Фото: Cyberia NOVA
Фото: Cyberia NOVA
Ранее глава выделившего деньги на разработку «Смуты» Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что релиз игры намечен на начало 2024 года — при этом точная дата выхода пока не называется.
Сейчас «Смута» находится в активной стадии разработки. Вместе с этим авторы проекта часто выпускают блоги и делятся деталями работы — например, в конце июля Cyberia Nova представила новые кадры геймплея российской RPG.
- 7 августа 2023
-
16:53
-
16:27
-
16:11
-
15:33
-
15:18
-
15:02
-
14:31
-
14:07
-
13:45
-
13:19
-
12:48
-
12:23
-
11:54
-
11:18
-
10:50
-
10:39
-
10:15
-
09:50
-
09:23
-
08:52
-
08:24
- 6 августа 2023
-
21:57
-
21:06
-
18:18
-
17:41
-
17:20
-
16:15
-
15:54
-
15:33
-
14:55
-
14:29
-
14:11
-
13:49
-
13:02
-
12:59