Авторы фильма «Майор Гром: Игра» показали постер и видео со съёмок

В Санкт-Петербурге завершились съёмки фильма «Майор Гром: Игра», продолжения российского супергеройского кино по комиксам студии Bubble.
По сюжету сиквел расскажет о событиях спустя год после финала «Майора Грома». Главный герой становится чрезвычайно популярным в родном городе, параллельно с этим появляется новый суперзлодей Призрак, а над побеждённым ранее Сергеем Разумовским проводят эксперимент в психлечебнице.
Видео доступно на YouTube-канале Bubble Comics. Права на видео принадлежат Bubble Comics.
В сиквеле появятся все основные герои первого фильма: сам Майор Гром (Тихон Жизневский) вместе с друзьями, журналисткой Пчёлкиной и стажёром полиции Дубиным (Любовь Аксёнова и Александр Сетейкин), а также персонажи Алексея Маклакова, Константина Хабенского и Сергея Горошко.
Фото: Bubble Studios
Премьера фильма «Майор Гром: Игра» намечена на 2024 год.
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