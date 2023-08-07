Авторы фильма «Майор Гром: Игра» показали постер и видео со съёмок

В Санкт-Петербурге завершились съёмки фильма «Майор Гром: Игра», продолжения российского супергеройского кино по комиксам студии Bubble.

По сюжету сиквел расскажет о событиях спустя год после финала «Майора Грома». Главный герой становится чрезвычайно популярным в родном городе, параллельно с этим появляется новый суперзлодей Призрак, а над побеждённым ранее Сергеем Разумовским проводят эксперимент в психлечебнице.

Видео доступно на YouTube-канале Bubble Comics. Права на видео принадлежат Bubble Comics.

В сиквеле появятся все основные герои первого фильма: сам Майор Гром (Тихон Жизневский) вместе с друзьями, журналисткой Пчёлкиной и стажёром полиции Дубиным (Любовь Аксёнова и Александр Сетейкин), а также персонажи Алексея Маклакова, Константина Хабенского и Сергея Горошко.

Фото: Bubble Studios

Премьера фильма «Майор Гром: Игра» намечена на 2024 год.