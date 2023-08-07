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Переиздание Red Dead Redemption выйдет уже 17 августа на русском языке

Переиздание Red Dead Redemption выйдет уже 17 августа на русском языке
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Rockstar выпустила трейлер переиздания культовой Red Dead Redemption. Из небольшого ролика стало ясно, что проект поступит в продажу в том числе на Nintendo Switch, а случится это уже 17 августа. Игра не доберётся до остальных платформ: на сайте Rockstar Games значится только Switch и PS4.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo UK. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Отмечается, что игра также будет переведена на русский язык. Интересно, что сама Rockstar не называет грядущий проект ремастером: судя по всему, в нём не будет никаких графических изменений.

Слухи о переиздании оригинальной Red Dead Redemption ходили последние пару лет, однако после релиза провального ремастер GTA: The Trilogy они поутихли. Спустя полтора года они возобновились с новой силой, таким образом став реальностью.

Red Dead Redemption — вестерн от Rockstar Games, создателей GTA. Игра вышла в 2010 году и стала одной из лучших игр позапрошлого поколения консолей, однако в улучшенном виде до современных платформ она так и не добралась.

Скриншоты

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

Фото: Rockstar Games

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