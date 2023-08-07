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Завершились съёмки исторического сериала «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского

Завершились съёмки исторического сериала «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского
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Известный российский режиссёр Андрей Кончаловский завершил съёмочный процесс многосерийного исторического фильма «Хроники русской революции».

Проект расскажет о событиях Октябрьской революции, действие захватывает события с 1905 по 1924 год. Роль Владимира Ленина исполнит Евгений Ткачук («Тихий Дон», «Король и Шут»), Николая II сыграл Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тетрис»).

В съёмках также приняли участие Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев и другие. Сериал будет состоять из 16 эпизодов и выйдет в онлайн-кинотеатре START в 2024 году.

Ранее об окончании съёмок объявили авторы фантастической комедии «Министерство Всего Хорошего», которая расскажет о противостоянии двух тайных организаций.

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