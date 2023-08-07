Космическая драма «Вызов» собрала более 2 млрд рублей в российском прокате
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Российский фильм «Вызов», снятый в космосе, спустя три месяца после премьеры заработал в кинотеатрах страны чуть более 2 млрд рублей — вдвое больше своего бюджета.
Лента Клима Шипенко стала седьмой в истории отечественного кино, которая смогла достичь этой отметки. К слову, для режиссёра это уже второй такой фильм — после комедии «Холоп» (3,073 млрд в российском прокате).
Фото: ЕАИС
Среди всех фильмов, когда-либо показанных в российских кинотеатрах, «Вызов» поднялся на 14-ю строчку по сборам, уступая таким картинам, как «Зверополис» и «Веном 2».
Ранее гендиректор кинопрокатной компании «Централ партнершип» Вадим Верещагин рассказал, что «Вызов» выйдет в широкий прокат в Китае. Также ведутся переговоры о показе комедии «Чебурашка».
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