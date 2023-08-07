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Анонсирована Call of Duty: Modern Warfare 3 — шутер выйдет 10 ноября

Анонсирована Call of Duty: Modern Warfare 3 — шутер выйдет 10 ноября
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Студия Activision представила первый тизер, посвящённый новой части популярного шутера Call of Duty — Modern Warfare III.

Игра выйдет 10 ноября 2023 года. Остальные детали о Call of Duty Modern Warfare 3 разработчики пообещали представить чуть позже.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Оригинальная CoD: Modern Warfare III вышла осенью 2011 года. Сейчас же нас ждёт продолжение последней игры серии — по информации инсайдеров и датамайнеров, в MW3 планируют перенести бóльшую часть оружия и контента из Modern Warfare 2, вышедшей в 2022 году.

Несколькими днями ранее Activision подробно рассказала о пятом сезоне Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone. Игроков ожидают новые карты, оружие, оперативники и другой контент.

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