«Отряд самоубийц» получит режиссёрскую версию — Джеймс Ганн готов её выпустить

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Режиссёр супергеройского фильма «Отряд самоубийц» Дэвид Эйр рассказал о вероятном релизе новой версии ленты с его вариантом монтажа.

По словам Эйра, глава киновселенной DC Джеймс Ганн пообещал выпустить подобный проект, хотя прямо сейчас занят новой главой DC Universe.

Режиссёр заявил, что его версия «Отряда самоубийц» кажется ему более удачной, а зрители высказывают желание увидеть её.

Всё, что я знаю, это то, что мой фильм выглядит намного лучше, чем студийный релиз. Интерес к моей версии шоу кажется реальным и органичным. И Ганн сказал мне, что пришло время поделиться им.

Когда именно режиссёрская версия «Отряда самоубийц» увидит свет, пока непонятно — у Джеймса Ганна и без того хватает актуальных проектов в рамках обновления DC Universe.