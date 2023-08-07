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Умер Уильям Фридкин, режиссёр «Изгоняющего дьявола» и «Французского связного»

Умер Уильям Фридкин, режиссёр «Изгоняющего дьявола» и «Французского связного»
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В понедельник, 7 августа, ушёл из жизни известный американский режиссёр и сценарист Уильям Фридкин. Ему было 87 лет.

О том, что постановщик культовых фильмов 1970-х скончался в Лос-Анджелесе, сообщила его супруга Шерри Лансинг.

Фридкина называют одним из самых талантливых режиссёров своего времени, которого отличал уникальный взгляд на визуальную составляющую. Наибольшую известность он получил благодаря работе над фильмами «Изгоняющий дьявола», «Французский связной» и «12 разгневанных мужчин».

Недавно стало известно о планах перезапустить франшизу «Изгоняющий дьявола». В июле был представлен трейлер первого хоррора из трилогии — «Экзорцист: Фанатик». Одну из ролей сыграет Эллен Бёрстин, принимавшая участие в съёмках оригинального фильма 1973 года.

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