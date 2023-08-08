Энтузиаст создал фоторежим для Baldur's Gate 3

В начале августа Baldur's Gate 3 вышла из раннего доступа на ПК, однако в релизной версии нет одной из важнейших составляющих современных игр — фоторежима. Программист Франс Баума решил исправить это недоразумение и создал собственный набор инструментов для создания красивых скриншотов.
Разработчик также рассказал о свойствах фоторежима: в нём можно свободно управлять камерой, ставить паузу во время роликов, регулировать область обзора и многое другое. Баума также продемонстрировал свои работы, которые похвалил Свен Винке — глава студии Larian, создателей игры.
«Это очень хорошо»
Фото: Twitter
Сейчас фоторежим от фаната доступен всем подписчикам автора на Patreon — доступ к нему предоставляется за € 5. Появится ли в Baldur's Gate 3 официальная поддержка функционала для красивых скриншотов, неизвестно.
Скриншоты из неофициального фоторежима Baldur's Gate 3
Фото: Larian
Фото: Larian
Фото: Larian
Фото: Larian
Фото: Larian
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