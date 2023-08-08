Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apex Legends больше не поддерживает Windows 7

Apex Legends больше не поддерживает Windows 7
Аудио-версия:
Комментарии

Студия Respawn опубликовала список изменений сезона «Воскрешение» для Apex Legends, который стартует уже 8 августа. Помимо описания обновления, разработчики также рассказали о будущем игры на Windows 7.

Как оказалось, авторы так и не смогли решить проблему с вылетами шутера на устаревшей ОС от Microsoft. В конечном итоге игра больше не будет официально поддерживать «семёрку»: команда сфокусируется на апдейтах для Windows 10 и 11.

Наша команда использовала все возможные технологии, чтобы найти решение этой проблемы, однако пришла к выводу, что больше не может тестировать Apex Legends на старых операционных системах. Это обусловлено устаревшими технологиями, ограниченными возможностями для тестирования и тем, что Microsoft перестала поддерживать такие системы. В итоге Apex Legends больше не будет поддерживаться на Windows 7.

Apex Legends доступна полностью бесплатно на ПК и консолях.

Материалы по теме
Steam перестанет работать на Windows 7 и Windows 8 в 2024 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023