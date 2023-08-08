Apex Legends больше не поддерживает Windows 7

Студия Respawn опубликовала список изменений сезона «Воскрешение» для Apex Legends, который стартует уже 8 августа. Помимо описания обновления, разработчики также рассказали о будущем игры на Windows 7.

Как оказалось, авторы так и не смогли решить проблему с вылетами шутера на устаревшей ОС от Microsoft. В конечном итоге игра больше не будет официально поддерживать «семёрку»: команда сфокусируется на апдейтах для Windows 10 и 11.

Наша команда использовала все возможные технологии, чтобы найти решение этой проблемы, однако пришла к выводу, что больше не может тестировать Apex Legends на старых операционных системах. Это обусловлено устаревшими технологиями, ограниченными возможностями для тестирования и тем, что Microsoft перестала поддерживать такие системы. В итоге Apex Legends больше не будет поддерживаться на Windows 7.

Apex Legends доступна полностью бесплатно на ПК и консолях.