Apex Legends больше не поддерживает Windows 7
Поделиться
Студия Respawn опубликовала список изменений сезона «Воскрешение» для Apex Legends, который стартует уже 8 августа. Помимо описания обновления, разработчики также рассказали о будущем игры на Windows 7.
Как оказалось, авторы так и не смогли решить проблему с вылетами шутера на устаревшей ОС от Microsoft. В конечном итоге игра больше не будет официально поддерживать «семёрку»: команда сфокусируется на апдейтах для Windows 10 и 11.
Наша команда использовала все возможные технологии, чтобы найти решение этой проблемы, однако пришла к выводу, что больше не может тестировать Apex Legends на старых операционных системах. Это обусловлено устаревшими технологиями, ограниченными возможностями для тестирования и тем, что Microsoft перестала поддерживать такие системы. В итоге Apex Legends больше не будет поддерживаться на Windows 7.
Apex Legends доступна полностью бесплатно на ПК и консолях.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 августа 2023
-
10:57
-
10:25
-
10:04
-
09:41
-
09:10
-
08:41
-
08:10
-
00:48
- 7 августа 2023
-
23:15
-
21:05
-
20:46
-
20:22
-
19:51
-
19:24
-
18:58
-
18:33
-
18:07
-
17:35
-
17:16
-
17:10
-
16:53
-
16:27
-
16:11
-
15:33
-
15:18
-
15:02
-
14:31
-
14:07
-
13:45
-
13:19
-
12:48
-
12:23
-
11:54
-
11:18
-
10:50
Партнерский контент