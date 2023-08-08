Авторы Baldur's Gate 3 не работают над дополнениями из-за особенностей D&D

Baldur's Gate 3 вышла из раннего доступа на ПК в начале августа и уже стала большим хитом для студии Larian. Игроки тем временем гадают, работают ли авторы над дополнениями к игре.

Как рассказал глава студии Свен Винке, мир Забытых Королевств действительно подразумевает бесчисленное количество самых разных историй, однако в нём есть и ограничения. Речь идёт о системе уровней в Dungeons & Dragons (D&D): персонажи 12–20 уровней становятся чуть ли не самыми сильными существами в оригинальной настолке, что также должно отразиться в видеоигре.

Если честно, мы не работаем над дополнениями. Приключение для персонажей 12–20 уровня требует другого подхода, включая создание равных по силе противников. Потребуется много времени и усилий, чтобы сделать их правильно. И с точки зрения разработки это будет уже нечто большее, чем просто расширение. Многие приключения в D&D ориентированы на персонажей ниже 12-го уровня как раз по этой причине. Всё это звучит здорово и просто до тех пор, пока ты не начинаешь продумывать всё это в голове.

Кроме того, дополнение должно будет учитывать все решения, принятые игроками по ходу основной сюжетной кампании. А это потребует невероятных усилий для всей команды, отмечает Винке. Вместо этого Larian, скорее, возьмётся за свой следующий проект, который может оказаться не настолько масштабным. Однако анонсируют его только тогда, когда будут уверены в его качестве.