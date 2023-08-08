Дуйэн Джонсон обвинил руководство Warner Bros. в отмене «Чёрного Адама 2»

Осенью 2022 года Warner Bros. выпустила фильм «Чёрный Адам» — супергеройский боевик с Дуэйном Джонсоном. Лента должна была стать началом новой эры киновселенной DC с возвращением Генри Кавилла и других актёров, однако планам помешал Джеймс Ганн, который возглавил направление кинокомиксов WB вместе с Питером Сафраном.
С тех пор киностудия выпустила два супергеройских фильма: «Шазам 2» и «Флэш» — и оба провалились в прокате. В интервью Variety актёр связал отмену своего видения киновселенной DC со сменой руководства и заявил, что понятия не имеет, почему Warner Bros. решила полностью отказаться от него и его героя.
Для меня всегда будет одной из самых больших загадок, почему студия отказалась от Чёрного Адама. У нас был фильм, который показал лучший старт в моей карьере. Конечно, он не вышел в Китае, где мог бы собрать ещё $ 100–200 млн. У нас был супергерой, и мы хотели развивать франшизу. Мы вернули Супермена Генри Кавилла, и мир сошёл с ума. И мы создали разнообразных супергероев, под масками которых находились обычные мужчины и женщины.
Через некоторое время после ухода из киновселенной DC Джонсон решил вернуться в серию «Форсаж» и продолжить сниматься с Вином Дизелем. При этом ранее актёр заявил, что оставил всю франшизу позади.
- 8 августа 2023
-
12:21
-
11:52
-
11:20
-
10:57
-
10:25
-
10:04
-
09:41
-
09:10
-
08:41
-
08:10
-
00:48
- 7 августа 2023
-
23:15
-
21:05
-
20:46
-
20:22
-
19:51
-
19:24
-
18:58
-
18:33
-
18:07
-
17:35
-
17:16
-
17:10
-
16:53
-
16:27
-
16:11
-
15:33
-
15:18
-
15:02
-
14:31
-
14:07
-
13:45
-
13:19
-
12:48
-
12:23