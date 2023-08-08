Дуйэн Джонсон обвинил руководство Warner Bros. в отмене «Чёрного Адама 2»

Осенью 2022 года Warner Bros. выпустила фильм «Чёрный Адам» — супергеройский боевик с Дуэйном Джонсоном. Лента должна была стать началом новой эры киновселенной DC с возвращением Генри Кавилла и других актёров, однако планам помешал Джеймс Ганн, который возглавил направление кинокомиксов WB вместе с Питером Сафраном.

С тех пор киностудия выпустила два супергеройских фильма: «Шазам 2» и «Флэш» — и оба провалились в прокате. В интервью Variety актёр связал отмену своего видения киновселенной DC со сменой руководства и заявил, что понятия не имеет, почему Warner Bros. решила полностью отказаться от него и его героя.

Для меня всегда будет одной из самых больших загадок, почему студия отказалась от Чёрного Адама. У нас был фильм, который показал лучший старт в моей карьере. Конечно, он не вышел в Китае, где мог бы собрать ещё $ 100–200 млн. У нас был супергерой, и мы хотели развивать франшизу. Мы вернули Супермена Генри Кавилла, и мир сошёл с ума. И мы создали разнообразных супергероев, под масками которых находились обычные мужчины и женщины.

Через некоторое время после ухода из киновселенной DC Джонсон решил вернуться в серию «Форсаж» и продолжить сниматься с Вином Дизелем. При этом ранее актёр заявил, что оставил всю франшизу позади.