«Астрал 5» стал самым кассовым фильмом ужасов 2023 года

По итогам очередного уикенда фильм ужасов «Астрал 5: Красная дверь» заработал $ 182,5 млн в мировом прокате. Теперь это официально самый кассовый хоррор 2023 года — ранее лидерство удерживал «М3ГАН» ($ 179 млн).

Помимо этого, пятая часть стала самым кассовым фильмом во всей франшизе, опередив четвёртую часть серии.

Кассовые сборы фильмов по франшизе «Астрал»

«Астрал 5: Красная дверь» — $ 182,5 млн. «Астрал 4: Последний ключ» — $ 167 млн. «Астрал: Глава 2» — $ 161 млн. «Астрал 3» — $ 112 млн. «Астрал» — $ 97 млн.

События «Астрала 5» разворачиваются спустя десять лет после событий первых двух фильмов. Джош Ламберт отправляется на Восточное побережье США, чтобы отправить своего сына Далтона в местный университет. Однако мечта юноши превращается в кошмар, когда подавленные демоны его прошлого внезапно возвращаются и начинают преследовать их обоих.