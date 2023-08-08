Фильм «Мег 2: Впадина» с Джейсоном Стэйтемом выйдет в онлайне 12 сентября
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По данным сайта DVDsreleasedates, фильм «Мег 2: Впадина» выйдет в онлайне уже 12 сентября. Таким образом, лента с Джейсоном Стэйтемом проведёт в кинотеатрах чуть больше месяца, после чего отправится на цифровые площадки.
Фото: DVDsreleasedates
«Мег 2: Впадина» — продолжение фильма 2018 года «Мег: Монстр глубины». Боевик рассказывает о спасателе-ныряльщике по имени Джонас Тейлор, который вынужден сражаться с гигантскими акулами и динозаврами, попутно раскрывая глобальной заговор неких влиятельных людей.
Лента с Джейсоном Стэйтемом вышла в начале августа и уже заработала более $ 145 млн. Картина получает довольно смешанные отзывы от зрителей, однако в Китае «Мег 2» стал большим хитом, собрав более $ 50 млн за первый уикенд.
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