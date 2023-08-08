Переиздание Red Dead Redemption на Switch сравнили с оригиналом на Xbox 360

7 августа Rockstar Games представила переиздание Red Dead Redemption — культовой игры 2010 года. Незадолго до анонса в Сети ходили слухи о полноценном ремастере для современных платформ, однако вместо этого авторы выпустят обычный порт для PS4 и Nintendo Switch без улучшения графики и увеличения частоты кадров.
Блогер под ником GameXplain решил сравнить графику игры на Xbox 360 со свежим трейлером, записанным на Nintendo Switch. Автор сопоставил кадры из короткого ролика и показал, что разницы в качестве текстур действительно нет. Однако сама картинка стала более насыщенной и не такой тёмной, какой была в оригинале.
Видео доступно на YouTube-канале GameXplain. Права на видео принадлежат Rockstar Games.
Фото: GameXplain
Фото: GameXplain
Фото: GameXplain
Фото: GameXplain
Релиз переиздания Red Dead Redemption состоится 17 августа на PS4 и Nintendo Switch с русскими субтитрами.
- 8 августа 2023
-
15:45
-
15:23
-
14:54
-
14:47
-
14:20
-
13:51
-
13:18
-
12:52
-
12:21
-
11:52
-
11:20
-
10:57
-
10:25
-
10:04
-
09:41
-
09:10
-
08:41
-
08:10
-
00:48
- 7 августа 2023
-
23:15
-
21:05
-
20:46
-
20:22
-
19:51
-
19:24
-
18:58
-
18:33
-
18:07
-
17:35
-
17:16
-
17:10
-
16:53
-
16:27
-
16:11
-
15:33