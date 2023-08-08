Переиздание Red Dead Redemption на Switch сравнили с оригиналом на Xbox 360

7 августа Rockstar Games представила переиздание Red Dead Redemption — культовой игры 2010 года. Незадолго до анонса в Сети ходили слухи о полноценном ремастере для современных платформ, однако вместо этого авторы выпустят обычный порт для PS4 и Nintendo Switch без улучшения графики и увеличения частоты кадров.

Блогер под ником GameXplain решил сравнить графику игры на Xbox 360 со свежим трейлером, записанным на Nintendo Switch. Автор сопоставил кадры из короткого ролика и показал, что разницы в качестве текстур действительно нет. Однако сама картинка стала более насыщенной и не такой тёмной, какой была в оригинале.

Видео доступно на YouTube-канале GameXplain. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Фото: GameXplain

Фото: GameXplain

Фото: GameXplain

Фото: GameXplain

Релиз переиздания Red Dead Redemption состоится 17 августа на PS4 и Nintendo Switch с русскими субтитрами.