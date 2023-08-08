В WhatsApp теперь можно редактировать описание к фото и видео после их отправки
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Команда разработчиков WhatsApp продолжает улучшать программу. Недавно для мессенджера вышло обновление 23.16.72 для iOS-версии, которое добавило в игру полезную функцию: теперь пользователи могут редактировать описание фото и видео после их отправки.
Апдейт уже добрался до большинства юзеров iPhone. Чтобы воспользоваться новым функционалом, необходимо отправить фото или видео, а затем нажать и удерживать мультимедийное сообщение. После этого пользователи могут изменить описание к фотографиям и видео в течение 15 минут после их отправки.
Пока неясно, когда этот функционал доберётся до Android-версии программы. Судя по всему, это произойдёт уже в ближайшие недели, однако точных сроков авторы пока не называют.
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