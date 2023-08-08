«Время узнать, где вы все прячетесь» — вышел трейлер Кафки для Honkai: Star Rail

Китайская студия HoYoverse представила ролик о новом играбельном персонаже в Honkai: Star Rail. Кафка станет доступна игрокам уже завтра, 9 августа.

Кафка — опасная преступница из группировки Охотников за Стелларонами, за поимку которой назначена огромная награда. Ранее девушка неоднократно появлялась в ходе сюжета, но теперь её можно будет добавить в свою команду и использовать для перемещения по карте и сражений.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Баннер Кафки будет доступен до 30 августа, когда состоится релиз версии 1.3. Кроме того, в ближайшие дни в игре появится квест персонажа, который раскроет больше подробностей о судьбе неуловимой разбойницы.