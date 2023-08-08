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Второй сезон российского сериала «Чёрная весна» нарисует искусственный интеллект

Второй сезон российского сериала «Чёрная весна» нарисует искусственный интеллект
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Российский онлайн-кинотеатр START представил подробности продолжения «Чёрной весны» — драматического сериала о тайном клубе, живущем по законам чести и справедливости.

Важнейшим нововведением станет то, что визуальный мир для проекта создадут при помощи искусственного интеллекта. Главных героев озвучат актёры, которые принимали участие в первом сезоне — Глеб Калюжный, Артём Кошман, Анастасия Красовская и другие.

За сценарий и режиссуру так же, как и в первом сезоне «Чёрной весны», будут отвечать Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

В марте в России стартовали съёмки комедийного сериала «Сидоровы», в котором искусственный интеллект отвечает за сценарий. Перед стартом проекта нейросеть обучали на других проектах похожего формата.

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