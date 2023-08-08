Представлены подробности и постер драматического сериала «Прелесть» с Олегом Меньшиковым
Поделиться
Онлайн-кинотеатр PREMIER раскрыл детали предстоящего сериала «Прелесть». Проект будет разбит на шесть серий и выйдет в конце этого года.
Это драматический сериал о 25-летнем автоугонщике, который жаждет найти и наказать убийцу отца. Вместе с негласным «хозяином города» они пытаются восстановить справедливость, на которую каждый смотрит по-своему.
Главные роли исполнят Филипп Янковский, Олег Меньшиков и Фёдор Федотов. Съёмки прошли в 2022 году, ранее проект был известен под рабочим названием «Гнать».
Постер сериала «Прелесть»
Фото: PREMIER
Ранее в Сети появился первый тизер сериала «Кибердеревня» про колонизацию Марса. YouTube-шоу о российском фермере Николае в 2100 году адаптирует под новый формат онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» осенью этого года.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 августа 2023
-
17:04
-
16:39
-
16:11
-
15:45
-
15:23
-
14:54
-
14:47
-
14:20
-
13:51
-
13:18
-
12:52
-
12:21
-
11:52
-
11:20
-
10:57
-
10:25
-
10:04
-
09:41
-
09:10
-
08:41
-
08:10
-
00:48
- 7 августа 2023
-
23:15
-
21:05
-
20:46
-
20:22
-
19:51
-
19:24
-
18:58
-
18:33
-
18:07
-
17:35
-
17:16
-
17:10
-
16:53
Партнерский контент