Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлены подробности и постер драматического сериала «Прелесть» с Олегом Меньшиковым

Представлены подробности и постер драматического сериала «Прелесть» с Олегом Меньшиковым
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр PREMIER раскрыл детали предстоящего сериала «Прелесть». Проект будет разбит на шесть серий и выйдет в конце этого года.

Это драматический сериал о 25-летнем автоугонщике, который жаждет найти и наказать убийцу отца. Вместе с негласным «хозяином города» они пытаются восстановить справедливость, на которую каждый смотрит по-своему.

Главные роли исполнят Филипп Янковский, Олег Меньшиков и Фёдор Федотов. Съёмки прошли в 2022 году, ранее проект был известен под рабочим названием «Гнать».

Постер сериала «Прелесть»

Фото: PREMIER

Ранее в Сети появился первый тизер сериала «Кибердеревня» про колонизацию Марса. YouTube-шоу о российском фермере Николае в 2100 году адаптирует под новый формат онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» осенью этого года.

Материалы по теме
Видео
Вышел тизер «Кибердеревни» — сериала про Россию далёкого будущего
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023