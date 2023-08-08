Игроки смогли расшифровать список изменений патча 7.34 в Dota 2

Пользователям удалось расшифровать блог Valve об изменения в патче 7.34 для Dota 2. Совместными усилиями игроки поняли, какие эмодзи обозначают конкретных персонажей, предметы и способности.
Одним из главных нововведений станет изменение системы драфта. Теперь команда, выбирающая героя второй, сможет запретить сразу четырёх героев.
Фото: Valve
Valve также планирует переместить лагеря нейтральных крипов, сканирование теперь имеет два заряда, а Рошан больше не будет передавать убившей команде доступ ко всем Смотрителям.
Судя по всему, разработчики также добавят новые косметические предметы для 11 персонажей, включая Shadow Fiend, Techies, Luna, Juggernaut и Templar Assassin.
Фото: Valve
Согласно расшифрованному патчноуту, в 7.34 будет переработана способность Beastmaster — Call of the Wild. Всего будут изменены более 80 героев, а также часть предметов, в том числе и нейтральных.
Ознакомиться с полным вариантом расшифровки можно в этом документе.
Ранее Valve выложила список изменений обновления 7.34 для Dota 2 в виде эмодзи.
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