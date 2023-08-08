Актёр Лиам Каннингем, игравший Давоса в «Игре престолов», попросился в сериал о Джоне Сноу

Американский актёр Лиам Каннингем, известный по роли Давоса Сиворта в сериале «Игра престолов», рассказал, что хотел бы появиться в новом проекте в рамках франшизы.

Он отметил, что будет рад сыграть в готовящемся сериале о Джоне Сноу и уже отправил сообщение Киту Харингтону, который играл персонажа в оригинальном шоу.

Я написал ему: «Лучше звоните Давосу», ха-ха, но пока не получил ответа. Желаю удачи всем, кто принимает в этом участие, и если предложение будет достойным — я могу появиться там снова.

Каннингем также считает, что «Игра престолов» может стать такой же большой франшизой, как «Звёздные войны».

«Игра престолов» может стать одной из тех вещей, которые каждое десятилетие люди будто открывают заново. Это может быть похоже на «Звёздные войны» — франшиза продолжается вечно, хотя что-то было отличного качества, а что-то не очень. Но это мир, которым люди очарованы, и хочется, чтобы он жил дальше.

Помимо сериала о Джоне Сноу, HBO разрабатывает другие спин-оффы «Игры престолов» — «Морской змей», «Хедж-рыцарь», «Десять тысяч кораблей» и ряд мультсериалов. Несмотря на забастовку актёров Голливуда, также продолжаются съёмки второго сезона шоу «Дом дракона».