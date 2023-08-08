В России выходит смартфон Realme C53 с «мини-капсулой» в стиле iPhone за 15 999 рублей

Китайский производитель техники Realme сообщил о скором начале продаж своего нового смартфона Realme C53.
Компания не сообщила дату начала продаж и стоимость телефона, но в российской сети DNS уже появилась возможность купить Realme C53 — цена версии со 128 ГБ встроенной памяти составила 15 999 рублей. Доступны два цвета — чёрный и золотой.
Фото: DNS
Смартфон оснащён IPS-экраном с диагональю 6,74 дюйма, процессором Unisoc T612 и камерой на 50 мегапикселей. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч, есть быстрая зарядка (33 Вт).
Одной из главных фишек Realme C53 стала «мини-капсула» в стиле iPhone 14 Pro, которая показывает разную полезную информацию в зависимости от ситуации — процент заряда, количество шагов и так далее.
Фото: DNS
В конце июля в России открылись продажи складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip 5 — это произошло раньше, чем в остальных странах мира.
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